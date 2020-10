Insólito: el intendente de Merlo prohibió la entrada al cementerio para visitar a su madre solo

Increíblemente, el abuso de poder por parte de las autoridades siempre ha sido moneda corriente, no solo en nuestro país, sino también en el mundo.

Gustavo Menéndez, intendente de la localidad de Merlo, decidió ir a visitar a su madre al cementerio y prohibió a todos los vecinos realizar la misma acción hasta que él se vaya del lugar.

Los habitantes de la ciudad, que también quisieron acudir al cementerio no lo podían creer y grabaron un video cuando le mostraban su repudio a los oficiales que estaban cuidando la puerta: "¿El cementerio es de él? Yo no me puedo guardar que me hayan dicho que el intendente vino a ver a la mamá y por eso cerraron".

No quedó ahí, sino que el hombre, con toda la razón del mundo, apuntó contra la oficial que recibió la información y acató las órdenes: "Tendría que haber hecho una denuncia. Ahora yo le voy a pedir el nombre y apellido para que diga lo que sabe".

El intendente no se ha pronunciado en sus redes, pero según la información y la repercusión que ha tomado el suceso, no se descarta que tome cartas en el asunto en las próximas horas.