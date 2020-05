Insólito: motociclista se distrajo y chocó contra un auto estacionado

En pleno centro platense y tras una absurda maniobra, una mujer motociclista colisionó contra un auto marca Peugeot que estaba estacionado y debió ser asistida.

El insólito acontecimiento ocurrió en la esquina de 9 y 49. Según se puede observar en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, se habría distraído y eso provocó el choque contra el vehículo. Al observar lo sucedido, agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo local dieron aviso al 911.

A los pocos minutos, un móvil de la Policía Local y una ambulancia de SAME asistieron a la damnificada que no tenía heridas de consideración. Tras constatar que no había sufrido lesiones graves, abandonaron el lugar y la joven se retiró por sus propios medios.