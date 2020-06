Irrumpió en una casa para robar un secarropa

Un albañil de 25 años fue detenido en la jornada de ayer, luego de meterse en la casa de una mujer con fines de robo. El hecho tuvo lugar en la vecina localidad de Los Hornos, más precisamente en la zona de 64 y 165.

Según detallaron voceros consultados, todo sucedió pasadas las 7 de la mañana, cuando la damnificada acababa de despertar. De pronto, unos ruidos llamaron su atención y fue a inspeccionar, pero con lo que se encontró fue con un individuo intentando forzar la puerta con patadas. De inmediato la víctima fue a refugiarse y llamó al 911, por lo que un móvil de la Fuerza se dirigió hasta el lugar.

No obstante, el asaltante, que no sabía que la Policía estaba en camino, logró ganar el interior y comenzó a apoderarse de cuanto objeto de valor encontraba, entre ellos el celular de la mujer y hasta un secarropa. Pero en el momento en el que el sospechoso intentó emprender la fuga con los elementos robados, llegó un patrullero y lo sorprendió en pleno acto delictivo. El hampón arrojó los objetos y comenzó a correr, pero no llegó muy lejos y fue interceptado por los uniformados, que lo redujeron y lo trasladaron hasta la dependencia de la comisaria Tercera.