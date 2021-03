La zona Norte de la región continúa azotada por la delincuencia

En la jornada de ayer vecinos de diferentes putnos de la zona Norte de la región denunciaron diferentes hechos delictivos de los que fueron víctimas, exponiendo una vez más la falta de seguridad que padecen a diario.

El primero de los episodios ocurrió durante las seis de la mañana, en la 13 C y 461, cuando un sujeto vestido con ropas de obrero se metió al negocio de una mujer con intenciones de robo. Según la víctima, en ese momento ya no había nada de dinero en la cajera registradora porque ya lo había retirado, pero el maleante de igual forma se robó una balanza y rompió la puerta.

Por su parte, otro hecho delictivo tuvo lugar a la misma hora en una carnicería ubicada en inmediaciones de 462 y 18, en donde aseguraron que por segunda vez en una semana desconocidos rompieron el vidrio de la puerta de entrada. Si bien los hampones no se habrían podido llevar nada, el daño material generó la bronca de los damnificados.

Por último, en horas de la noche del sábado delincuentes le rompieron el vidrio del auto a un hombre en la zona de 472 y 14, cuando lo había dejado estacionado en la entrada de su casa. “Por más LED que pongan si no podan no alcanza, las ramas llegan hasta el techo de los autos y si no estacionas en la esquina el resto de la cuadra es una boca de lobo”, dijo indignado el vecino.