Las secuelas que dejó el brutal tiroteo de 122 y 46

El tiroteo en la estación de servicio de Ensenada de 122 y 46 ya pasó y el suicidio del reo Nicolás Nahuel Crause (24) al verse cercado por la Policía ya quedó atrás. Pero lo que no quedó atrás todavía es el temor que perdura en la zona. El estado de nerviosismo de aquellos que sin quererlo tuvieron que ser testigos directos del brutal suceso que conmovió a toda la región y movilizó también a los medios nacionales.

Y el temor tiene un justificativo claro, contundente: el intercambio de disparos entre el recluso de la Unidad 35 de Magdalena que se escapó del Policlínico San Martín en el que estaba internado y los dos agentes policiales que lo enfrentaron. Dejó un saldo de 23 vainas servidas, equivalente a 23 tiros. Hubo un entrecruce de 23 proyectiles, que volaron a toda velocidad sin rumbo fijo, por encima y los costados de los surtidores de gas y nafta. Con que uno solo hubiese impactado allí, la historia no habría sido la misma. Se habría desencadenado una tragedia de tintes caóticos.

Daniel es uno de los playeros de la estación de servicio Puma que le contó a este medio las sensaciones que le dejó el incidente que marcará un antes y un después en su vida.

Escenario en el que se desarrolló el epílogo de esta película de terror. Comenzó a reproducirse la tarde del lunes en Magdalena y culminó bañada en sangre durante el mediodía del martes en Ensenada, tras rodarse unas escenas en La Plata,

La palabra de otro trabajador

El empleado que se preparaba para cargarle gas relató que trabaja en ese lugar desde el 2000, y más allá de algún que otro, nunca le tocó protagonizar un suceso tan cruento. “Hace 20 años que estoy acá y nunca viví algo igual. Fue todo tan rápido que lo único que atiné a hacer fue a protegerme, no alcancé a reaccionar”. El testigo se preparaba para abastecer el Fiat Siena de la agencia de remises Estrella que había contratado Crause para garantizarse el éxito de la fuga

Detalló que el remisero solo fue a cargar combustible para llevar a su pasajero a Quilmes y no sabía lo que estaba pasando. Se dio cuenta de todo en el momento.

Se descarta de plano la posibilidad de que fuera rehén o cómplice del presidiario, quien purgaba una pena por robo calificado desde 2015 e iba a recuperar la libertad en noviembre del 2021.

“Al delincuente lo vi porque cuando se carga gas, las personas tienen que salir del vehículo. En ese momento llegó un patrullero, le dijo (al reo) que se quede quieto y que levante las manos, pero lo que hizo fue sacar un arma” añadió, y completó: “Fue una desgracia con suerte”.

En tanto, se encargaba de supervisar los arreglos que se tuvieron que impulsar en los vidrios rotos por los disparos, y manifestó que la Justicia dispuso la presencia de un patrullero para brindar custodia.

Por su parte, el chofer del auto que trasladaba a Crause también se expresó y, aún con miedo, puntualizó: “Lo noté nervioso (al detenido) y al subirse al coche me dijo que lo lleve a la terminal a tomarse el micro. Lo disuadí porque, sin permiso, no iban a permitírselo”. Entonces, le mostró los 1.000 pesos que tenía para después decirle que lo lleve hasta Quilmes. Como no le alcanzaba el gas, hizo una parada en la Puma y, mientras esperaba que le llenaran el depósito se quedó al costado del rodado. Fue ahí que vino un patrullero y empezó la balacera. Confesó: “Me resguardé y después me tiré debajo de un auto. Tuve mucho miedo, nunca había pasado por algo así”.