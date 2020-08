Le agradeció al delincuente por no matar a su hermana en un robo

La actitud de un hombre sorprendió a una gran cantidad de usuarios de las redes sociales, ya que le escribió una carta abierta al ladrón que asaltó a su hermana en un local de 12 y 64, a fin de agradecerle por no hacerle daño.

"Esperé un día para digerir el hecho que vivimos y ser muy cauto y consecuente con lo que expreso, no me queda otra que agradecerte por solo robar y no llevarte la vida de mi hermana. Hoy puedo abrazarla, visitarla, reír y llorar con ella", comienza el texto.

"Ella puede ver a su familia y sobrinos. Por más que anoche sufrió el típico trauma, hoy se despertó y pudo desayunar. Cuántas personas no tienen este final feliz, cuántas personas se despiertan con su familiar hecho pancarta, de quién es la culpa, de "EL LADRON ", su entorno, el Estado, la droga, el hambre, mía, de mi hermana, de quién, el Covid 19", finaliza la conmovedora carta.