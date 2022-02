Liberaron al Pata Medina: "Fue una emboscada"

El exsecretario general de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra) de La Plata, Juan Pablo 'Pata' Medina, detenido por este martes tras sufrir un episodio de violencia, fue liberado por la Justicia, que consideró que se le imputan delitos que no ameritan arresto, informaron fuentes judiciales a Télam.

El hecho ocurrió en la mañana del martes, cuando Medina se encontraba junto a sus familiares en el Hospital Italiano para una consulta médica.

En ese momento, apareció un grupo de personas que lo increpó, lo agredió, y allí se generaron los disturbios, con golpes y trompadas, por lo que intervino la Policía.

En ese marco y tras un entredicho que mantuvo con las fuerzas de seguridad, Medina fue detenido.

Junto con el dirigente sindical también resultaron detenidos su hija, Valentina Medina, de 22 años, y Alfredo Videla Pino, peruano, de 38 años.

La causa quedó caratulada como "Daño y amenazas leves", a cargo del fiscal Marcelo Romero, de la UFI 6 de La Plata.

Estas agresiones hacia Medina se dan en el marco de la causa por la Gestapo antisindical, en la cual fue perjudicado por el Gobierno anterior. Precisamente, por estas horas el dirigente había exigido el llamado a indagatoria de María Eugenia Vidal y otros funcionarios por la persecución ilegal hacia su persona durante la gestión de Cambiemos.

Tras la liberación: "No hay ninguna interna"

"Esto fue algo que nadie esperaba. Al llegar al hospital, estacioné el coche y cuando ibamos por la vereda fue la emboscada impresionante. Eran unas 30 personas, y los dos policías que estaban en la puerta del hospital no intervinieron para nada. Les pedí por favor que se fijen en el Fiat 1500, que es de mi hija, porque lo iban a romper todo. Y dijeron: ´nosotros podemos hacer nada´", detalló el Pata en declaraciones a los medios.

"Cuando ingreso para que me vean los médicos, entran otros dos policías de mala manera al consultorio del médico, quien les pidió que se retiraran, y no le hicieron caso", agregó.

Y destacó: "Estos dos policías fueron exclusivamente a provocarme. No hay explicación al por qué me detuvieron. Una cosa es insultar, y otra cosa es hacerle un reclamo a la Justicia", destacó.

Luego, Medina manifestó: "Es claro y sencillo: el responsable de todo lo que está pasando en la región y en las obras, que golpean a nuestros compañeros, es el señor Tobar y Alsogaray. Son los que compran voluntades y compran a los chicos con droga. La fuerza policial sabe perfectamente bien como están matando a la juventud", expresó el Pata.

"No hay ninguna interna. No hay cuerpo de delegados en la región para que a través el estatuto nombre a una junta electoral, y tampoco padrón de los trabajadores para que puedan votar", explicó. "No puedo ser oposición a un narco, a un asesino", señaló.

Por último, Medina enfatizó: "No voy a pedir justicia como piden muchos, porque no llega en este país. Lo único que quiero es que intervenga el fiscal Romero y haga la investigación necesaria para que esto no siga asi, y no sigamos lamentando compañeros heridos o muertos. Y que investigue a la Comisaría Cuarta por la forma en que trataron a mi hija, tirándola contra el piso como hicieron".