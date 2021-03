Los delincuentes se meten en las casas

La jornada de ayer estuvo plagada de diversos hechos delictivos en el barrio El Mondongo y los vecinos, cansados de la inseguridad, denunciaron lo sucedido. Es que durante horas de la noche y con pocas calles de distancia, los delincuentes vandalizan vehículos e intentan meterse en las casas.



El primero de los hechos ocurrió en la zona de 118 y 62. Allí, durante horas de la madrugada robaron una moto del interior de un garaje, luego de que desconocidos rompieran el candado del portón. Sin ser detectados, los hampones actuaron con total sigilo y lograron llevarse el rodado del lugar.



A pocas cuadras de allí, más precisamente en la esquina de 66 y 118, un vecino denunció que vio como pasadas las 4 de la madrugada “andaban unos tipos con una caja de herramientas.

Quisieron abrir la persiana de mi ventana y también trataron de abrir la puerta del frente. Y se robaron la moto de un vecino, cortaron la cadena que tenía”.



No está claro si se trataba de los mismos sujetos o eran otros ladrones, pero lo cierto es que tras apoderarse del vehículo escaparon de la escena velozmente y al cierre de esta edición no se sabía nada de ellos. “Se fueron para la zona del Policlínico”, contó otro testigo consultado.



Por último, un tercer hecho de inseguridad tuvo lugar en la zona de Boulevard 84 entre calles 69 y 70. Según indicó un frentista a Trama Urbana, un grupo de malvivientes quiso abrir el portón del edificio. “Eran dos motos con cuatro personas, llamé cuatro veces al 911 y me atendieron recién en la cuarta vez. Ningún patrullero vino y tuvimos que llamar chiflando a uno que pasaba justo enfrente”, comentó indignado el vecino.



En Villa Elisa



En la localidad de Villa Elisa se registró un hecho similar a los ocurridos en El Mondongo, en donde desconocidos se metieron a una casa y se llevaron una bicicleta. “Rompieron cerradura del quincho y se llevaron una bici. Alquilamos en pleno centro de Villa Elisa, fuimos a tocar bocina por las marchas, pero ya no se puede más”, lamentó la víctima.