Marcharán en Ensenada para pedir justicia por Roxana tras el brutal ataque

Roxana sufrió un infierno el pasado viernes, en su casa ubicada en la localidad de Ensenada. De acuerdo a la denuncia, un hombre irrumpió en su domicilio cuando estaba sola, la golpeó, la violó y antes de escapar le tiró encima una olla con agua hirviendo.

El salvaje ataque ocurrió el sábado en Güemes y Joaquín González. Si bien la víctima no conocía al agresor, el hombre cometió un descuido en la huida que fue clave para identificarlo después: perdió su documento al saltar el paredón.

“Tengo todos los brazos quemados. No puedo ni siquiera sacarme la ropa interior para hacer pis, ni cocinar para mi hijo”, se lamentó la mujer.

“Me golpeó de todas las formas y después fue a buscar un arma que no tengo, buscaba una 45, pero yo no tengo armas. Luego me golpeaba en la cabeza, las orejas y ojos”, recordó.

Este miércoles realizarán una nueva movilización, a partir de las 16 horas, en Avenida Horacio Cestino y Güemes, desde donde se trasladarán hacia la comisaría Primera de la vecina localidad.