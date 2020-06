Motochorros asaltaron a un vecino en barrio Hipódromo

En horas de la noche, un vecino del barrio Hipódromo fue víctima de un nuevo acto de inseguridad, luego de ser abordado por dos delincuentes que se trasladaban en motocicleta y que le arrebataron todos sus objetos personales.

El ilícito se registró durante la noche, en la zona de 40 y 116, cuando el damnificado caminaba por la calle luego de realizar unas compras. En ese momento, según puede verse en las cámaras de seguridad que registraron todo lo sucedido, dos sujetos arriba de una moto pasaron por el lugar y redujeron su marcha.

Uno de los individuos bajó del vehículo y, en cuestión de segundos, le sustrajo todas sus pertenencias al vecino, quien nada pudo hacer para resistirse al asalto. Igual de rápido a como cometió el ilícito fue el escape del malhechor, quien volvió a donde estaba su cómplice para darse velozmente a la fuga con rumbo desconocido.

Al cierre de esta edición no había pistas de los implicados, mientras que los frentistas que se comunicaron con este medio mostraron su descontento por los robos reiterados: “De noche no podés salir, la calle está desierta y casi no hay iluminación”, detalló uno de ellos, que prefirió preservar su identidad.