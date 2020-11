Motochorros asaltaron a una mujer en pleno centro

Una mujer de 34 años sufrió el robo de su celular por parte de motochorros cuando caminaba por inmediaciones de Plaza Paso. La damnificada fue abordada por los maleantes a plena luz del día y lamentó el hecho ya que “apenas llevaba pagadas dos cuotas” del teléfono.



La propia víctima relató el hecho en sus redes sociales: “Estaba por 15 y 42, eran las 18:00 cuando me di cuenta de que un tipo me seguía a pie, pero cuando quise cruzarme para la vereda de enfrente, donde había más gente, me agarró del brazo”.



La reacción de la damnificada fue tirar sus cosas lejos para que no se las quitaran, pero entonces apareció el cómplice del maleante a bordo de una moto, tomó el celular y huyó junto al otro hampón. “Estoy bien, no me lastimaron, solo estoy con bronca y triste”, concluyó la mujer.