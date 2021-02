No tenía nada para darles a los ladrones y le dispararon en el tórax

Un joven de 23 años fue baleado anoche en Villa Elvira por dos delincuentes que se enojaron porque no encontraron nada para robarle, informaron fuentes policiales.



La víctima, de nombre Carlos Hernán, había salido a sacar la basura y caminó hacia el canasto ubicado a metros de su domicilio, en 94 entre 5 y 5 bis. Entonces aparecieron dos motochorros, que se le abalanzaron. Uno de ellos descendió del rodado, lo encañonó y le pidió dinero, el teléfono y todo lo que tuviera de interés.



Sin embargo, la víctima les dijo que no llevaba nada consigo y entonces el hampón no dudó en apuntarlo con el arma de fuego y dispararle. El proyectil impactó en el tórax y dejó malherido al damnificado. Tras el ataque, el malhechor regresó al ciclomotor junto a su cómplice y se perdió de vista.



“Lo único que sabemos de ellos es que circulaban en una moto tipo Titán de color oscuro”, contó un pesquisa con acceso a la investigación.



El hombre debió ser trasladado de manera particular hasta el policlínico San Martín, donde fue asistido en la guardia. Allí, los profesionales determinaron que su vida no corría peligro, ya que la bala “no afectó órganos vitales”. Sin embargo, quedó internado y no se descartaba someterlo a una intervención quirúrgica.

Trabajos en la escena



Hasta el lugar se acercaron agentes de la fuerza y también peritos de la Policía Científica, quienes trabajaron sobre la escena del hecho con el fin de intentar encontrar rastros de los delincuentes. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se halló nada de interés para la causa.



En tanto, se le dio intervención a la Unidad Fiscal de Instrucción en turno número 3, que dictó órdenes a seguir y caratuló la causa como “tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego y lesiones”.



Una de las directrices del fiscal fue hacer un relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas; pero el principal problema es que “en la zona no hay muchas”. De esta manera, se buscará sobre todo en domicilios particulares.