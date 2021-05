Otro incendio en el barrio Las Rosas

Luego de que la semana pasada la Red 92 y diario Hoy dieran a conocer la historia de una familia que perdió todo en un incendio a raíz de que los Bomberos quedaron empantanados en las calles del barrio Las Rosas, nuevamente volvió a ocurrir un hecho de similares características.

En esta oportunidad, el trágico hecho ocurrió en calle 155 y 514, donde los Bomberos volvieron a llegar tarde, pero a diferencia de la semana pudieron avanzar, aunque las llamas ya habían tomado la totalidad del domicilio.

“En menos de una semana ya fueron dos los incendios, los Bomberos llegan tarde, no pueden entrar por las calles, no se ubican, se pierden y llegan cuando la familia pierde todo. Es un tema, los vecinos no podemos vivir así, pasa una emergencia y la Policía no entra”, explicó un vecino, Brian.

“Hicimos reclamos, todos los días hacemos reclamos, tratamos de movernos y darle una mano al vecino, ayudarnos entre nosotros porque después el Estado nos deja de lado, todos estamos pidiendo lo mismo. Acá vivían un chico y la hermana, lo usaban de pieza, tenían un baño, perdieron todo, todo a la miseria se fue”, concluyó el joven.