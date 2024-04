Por la falta de acción policial, otra familia detuvo a un delincuente en Abasto

Mientras las fuerzas policiales en la ciudad de La Plata sigan haciendo la vista gorda, por deficiencia o por conveniencia, los robos se van a seguir produciendo de manera masiva. Debido a esto, en los últimos meses fueron los propios vecinos quienes decidieron intervenir y, arriesgando su propia vida, se enfrentan a los cacos que los atosigan. Ahora, fuentes oficiales le contaron a este multimedio que nuevamente se produjo una detención civil, ante la falta de acción de los uniformados.

Los voceros consultados por Trama Urbana señalaron que, en esta oportunidad, al menos un hampón se acercó durante la noche del lunes hasta una vivienda emplazada en el barrio Villa San Martín de la localidad de Abasto, ubicada en el sector oeste de la capital provincial. De manera que todavía está siendo investigada, se metió dentro del parque y enfiló sin pérdida de tiempo hasta una bomba de agua allí ubicada, con el fin de llevársela.

Queja vecinal

Sin embargo, los dueños del lugar escucharon los ruidos provenientes del exterior y, aun con el temor que tenían, salieron a ver qué era lo que estaba pasando. De esta manera se toparon con el intruso, y sin dudarlo un segundo salieron corriendo hacia su ubicación con el fin de capturarlo antes de que se diera a la fuga, y sin importarles si estaba armado o con otros cómplices.

Poco después lograron aprehenderlo y lo retuvieron inmovilizado hasta que se acercó un patrullero, alertado por el servicio de emergencias 911, al que llamó un lugareño al notar lo que ocurría.

Un video que filmaron los frentistas muestra cómo terminó el malviviente, atado y sin posibilidades de hacer nada.

Una vez que se hicieron presentes los agentes, lo llevaron en un patrullero hasta la comisaría Séptima de Abasto, con jurisdicción en la zona, donde quedó encerrado y a la espera de ser indagado por la Unidad Funcional de Instrucción en turno. Por el momento, la causa en su contra está caratulada como “tentativa de hurto”.

Los vecinos del área señalaron que el implicado “se quería afanar la bomba, ya la estaba desarmando”, por lo que fue vital la intervención de las propias víctimas para que no se terminara saliendo con la suya. “Todo esto es un desastre, la verdad es que así no podemos seguir porque se producen robos a diario. Es un verdadero peligro, pero sabemos que la zona está liberada, así que mucho no podemos hacer”, finalizó un vecino.