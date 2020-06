Roban cerca de medio millón de pesos a una familia de Hernández

En horas de la noche, una familia de la localidad de Hernández fue sorprendida en su casa de la zona de 506 bis y 135 por dos ladrones, quienes le robaron la cuantiosa suma de 50.000 pesos y 5.000 dólares (lo que da una suma cercana a los 400.000 en moneda local).

Los maleantes ganaron el interior por una ventana trasera y, luego de reducir a las víctimas, las ataron con precintos y con un cable de velador, tras lo cual comenzaron a recorrer el interior de la vivienda y sustrajeron el dinero.

“Los delincuentes tendrían ente 35 y 40 años y uno de ellos hablaba con acento chileno, según las víctimas”, detalló uno de los voceros consultados. Hasta el cierre de esta edición, los autores del hecho permanecían prófugos y eran intensamente buscados. Ha tomando intervención la UFI N° 17.

Tras recibir la correspondiente atención médica, se constató que las vidas de los damnificados no corrían peligro, pero de igual forma quedaron bajo observación debido a los golpes recibidos.

Cabe mencionar que a pocas calles de allí, más precisamente en 523 y 19, tuvo lugar un enfrentamiento armado luego de que cuatro individuos se metieron a una casa y amenazaran a los presentes. No obstante, a pesar de la balacera, no se registraron heridos.