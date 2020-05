Robaron un auto estacionado a metros de Plaza Moreno

Todavía con los restos de la última luz natural del día, sujetos desconocidos se robaron en las últimas horas un auto que estaba estacionado en pleno centro platense, a metros de Plaza Moreno. Hasta el cierre de esta edición aún no había personas detenidas y ni siquiera sospechosos.

Todavía no se sabe con precisión cuántos, pero al parecer los ladrones vieron un coche en la calles 56 entre 14 y 15, estacionado frente a un consultorio médico, y no dudaron en apropiárselo. No llamaron la atención de nadie y pudieron concretar el ilícito en cuestión de segundos. Para cuando la dueña se enteró, ya era tarde. Esto fue aproximandamente a las 19 del jueves.

Agentes de la comisaría Primera tomaron intervención, aunque por el momento desconocen el paradero de los causantes. Al tratarse de un sector dentro de la ciudad con varias cámaras de seguridad, tanto privadas como del Municipio, deberán revisar una por una.

En tanto, se abrió una causa penal por el delito de hurto automotor.