Rompieron con una maza la vidriera y se llevaron joyas por más de 100.000 pesos

Durante la mañana de este martes, delincuentes rompieron la vidriera de una joyería con una maza y se llevaron joyas, valuadas en más de 100.000 pesos.

El hecho ocurrió pasadas las 9 y media de la mañana en la Galería Géminis, ubicada en el centro de la ciudad, en 8, entre 49 y 50.

Los delincuentes observaron que la empleada había ido a otro negocio y no dudaron en acechar el lugar. Rompieron y se llevaron lo que había en la vidriera. Por el momento permanecen prófugos.

El dueño de la joyería, quién aseguró que trabaja en el rubro hace más de 30 años dijo: "lamentablemente no es la primera vez, es algo habitual. En los últimos 2-3 meses se han vaciado aproximadamente entre 6 y 7 joyerías de acá del centro y aledaños".

Además, contó que está en quiebra "hace dos meses me vaciaron otro negocio en otra galería. Esto es una constante. Lo que perdí hoy me deja en quiebra. Ya no se si vale la pena que siga", cerró.