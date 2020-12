Salvaje robo a una panadería en Barrio Norte: “Creí que nos mataban”

Los trabajadores de una panadería de Barrio Norte comenzaron su jornada laboral de la peor manera, cuando fueron asaltados por cuatro malvivientes armados que los amenazaron y se llevaron dinero en efectivo y objetos de valor.

El hecho tuvo lugar poco antes de las 9 de la mañana, en un comercio ubicado en 38 entre 10 y 11. Allí, un grupo de maleantes ingresó y, con total impunidad, redujeron a los presentes. En diálogo con diario Hoy, una de las damnificadas dio detalles de todo lo sucedido y de la terrible secuencia que les tocó vivir, ya que los maleantes estuvieron cerca de media hora.

“Durante todo el asalto no entró nadie, no pasó nadie”, detalló la víctima, quien dijo que uno de los malhechores se quedó afuera haciendo de campana. “Creo que el que hacía guardia en la puerta no dejaba entrar a nadie, por eso no llegó ningún cliente”, afirmó la mujer.

Según sus dichos, los sujetos les apuntaron con armas de fuego y de inmediato los obligaron a tirarse al suelo: “Creí que nos mataban”, dijo la víctima, ya que “era poca plata, recién abría y no habían llegado muchos clientes”. Además, aseguró que los implicados se mostraron violentos en todo momento.

Cabe mencionar que no solo se apoderaron de dinero, sino también de celulares, mercadería y hasta los monitores de las cámaras de seguridad: “No los podían arrancar, por eso estuvieron tanto tiempo adentro”, agregó.

Afortunadamente, a pesar del mal momento vivido, ninguno de los presentes sufrió lesiones de ningún tipo, por lo que no hubo que lamentar heridos. No obstante, las pérdidas fueron de gran importancia para los comerciantes.

Tras cometer el atraco, los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido. “Habían llegado en un Renault 9 color bordó y pararon en la esquina, se escaparon en ese mismo auto”, concluyó la damnificada. Al momento del cierre de esta edición, los sospechosos continuaban siendo buscados.