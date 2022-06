Se espera que hoy declaren las presuntas víctimas de abuso por parte de Lucas Puig

De acuerdo con lo pactado ayer por las partes, se espera que hoy declaren las dos presuntas víctimas de “corrupción de menores agravada” por parte de Lucas Manuel Puig. Será en el marco del juicio oral que el Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 le sigue al profesor de música por hechos que habrían ocurrido entre fines del 2009 y principios del 2010, en el Colegio San Benjamín de Los Hornos.

Todo hacía suponer que los chicos (actualmente adolescentes de 16 años) iban a prestar testimonio ayer, pero la defensa del docente pidió la prórroga para este miércoles porque la perito que propuso y que entrevistará a los menores estaba de viaje y, a raíz de ello, aún no había aceptado el cargo.

Durante la jornada de este martes declaró María Gabriela Aguilar, quien trabaja en el Jardín de Infantes del Colegio San Benjamín desde hace 24 años. En el 2010, la mujer se desempeñaba como maestra de la Sala de cinco años y a menudo compartía actividad con el acusado y los chicos a cargo de ella.

“Las clases con Lucas duraban 30 minutos, y yo concurría con mi grupo hacia el SUM. (El imputado) siempre estaba esperándonos en un banco y ahí comenzaba la actividad. A veces, empezaba con un juego y otras veces con una canción. Yo participaba de los juegos y de las canciones. (El acusado) nos ayudaba y nos asesoraba cuando teníamos algún acto”, agregó Aguilar.

“Interés en la causa”

La testigo aclaró que su hijo iba a la misma sala que los niños presuntamente abusados. “Él no manifestó absolutamente nada, no tuvo cambio de conducta y no observé nada que me llamara la atención”, declaró. Ella contó también que al lado del sum había un pasillo y luego un baño que era utilizado por los docentes.

Sin embargo, la mujer enfatizó, al menos dos veces, que tiene “interés en este juicio”. Aunque Aguilar aclaró que no es amiga del acusado, afirmó que participó en las marchas a favor de él, así como en la realización de un video pidiendo justicia por su colega. Además, la docente, quien actualmente trabaja como portera del Jardín San Benjamín, contó que rezaban con los niños que estudiaban en esa institución para que se hiciera “justicia” para el profesor.

Ante la consulta de los abogados de los particulares damnificados, la portera también relató que en 2004 hubo denuncias de presunto abuso sexual contra tres sacerdotes italianos del Colegio San Benjamín, y que tiempo después los denunciados se fueron de Argentina. Sin embargo, la testigo contó que nunca se ahondó demasiado en aquella acusación.