Se llevaron más de $30.000 en una entradera en Tolosa

Al menos dos delincuentes ingresaron anoche a una casa de Tolosa, mientras que un tercero se quedó a bordo de un auto haciendo de campana, y atacaron a una mujer, quitándole una suma aproximada de $30.000 y otros objetos de valor. El nuevo hecho de extrema inseguridad se registró cerca de las 21 en una vivienda de 523 entre 4 y 5, hasta donde llegaron los hampones.

Al cierre de esta edición, las fuentes consultadas no explicaron cómo hicieron para ganar el interior, donde se hallaba la dueña del lugar. Los malvivientes recorrieron las instalaciones, se apoderaron del mencionado dinero y huyeron luego, también con la cartera de la víctima. El coche en el que fugaron, un Volkswagen Up de color azul, fue divisado mientras entraba a la zona de El Mercadito. En cuanto a la damnificada, se supo que pese a un estado de nervios, se encontraba en buen estado de salud y no fue necesaria la presencia de personal médico. Tomó intervención la comisaría Sexta, y se abrió una causa por el delito de “robo calificado”.