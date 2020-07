Sin permiso de circulación y en una moto robada, agredió a la Policía y ya está libre

Mientras la mayoría de los argentinos se quedan en sus casas, cuidan su salud y, tal vez aun más importante, la de terceros, hay otros que no respetan las normas, las incumplen, cometen una serie de delitos, entre los que se incluye la agresión a la Policía y, no conformes, siguen libres. Una nueva muestra más de lo que es la Justicia en nuestro país se vivió en las últimas horas en La Plata, donde un joven violó la cuarentena, paseó en una moto robada, atacó a los agentes de la fuerza que lo demoraron y, como si todo eso no importase, recibió la excarcelación poco después.

Ante penas inexistentes, parte de los ciudadanos se creen en libertad de hacer lo que se les venga en gana, ya que no les espera castigo alguno, y eso fue lo que ocurrió en Las Quintas, cuando a un hombre de 25 años que viajaba en una moto por 144 y 528 se le pidió que frenara, en el marco de los controles de circulación para la detección de infractores de la cuarentena.

Sabiendo que se encontraba en problemas, el implicado se detuvo y se bajó del rodado, pero pretendió escapar a las corridas. Se inició una breve persecución, hasta que los agentes de la fuerza lo alcanzaron a 200 metros. Lejos de dejar todo allí, el revoltoso enfrentó entonces a los uniformados, empujándolos y buscando agredirlos, aunque terminó siendo reducido y esposado, sin que llegara a causar daño alguno.

No tenía la documentación habilitante para ausentarse de su hogar –cometiendo una infracción contra el artículo 205 del Código Penal–, pero, además, se determinó tras una rápida investigación que la Honda Wave en la que iba, sin patente ni espejos, había sido robada el 13 de marzo de 2018 y tenía pedido de secuestro activo.

Lo imputaron también por “encubrimiento y resistencia a la autoridad”, pero lo dejaron libre de inmediato.