Sin piedad, asaltaron a un anciano en su casa y le robaron la jubilación

Con golpes y amenazas, así despertaron tres delincuentes a un anciano mientras dormía tranquilamente en su casa de Villa Elvira. Los asaltantes lo amordazaron, lo redujeron y revolvieron cada rincón de la propiedad con el objetivo de hacerse con dinero y objetos de valor. Finalmente, los sujetos se llevaron la plata de la jubilación que el hombre había cobrado días atrás.

El terror comenzó durante la madrugada, cuando el damnificado, un jubilado de 89 años de nombre Carlos, dormía en su vivienda de la zona de 2 y 73. Sin embargo, gritos y golpes lo despertaron de su sueño, y con lo que se encontró fue con tres figuras masculinas paradas al pie de su cama. Lejos de ser una pesadilla, la amenaza de esos individuos era real.

Con unos fierros en sus manos, los ladrones lo bajaron de la cama a golpes y lo amenazaron con darle una golpiza si decía algo. De todas formas, para evitar que hiciera algún ruido, le taparon la boca con un trozo de tela y luego lo llevaron a empujones hasta otro lado de la propiedad, donde uno de los malhechores lo mantuvo reducido mientras sus cómplices recorrían cada centímetro del inmueble.

En cuestión de minutos, los malvivientes dejaron un gran revuelo tras su paso, logrando obtener un total de $29.000. Ese era el dinero que Carlos había cobrado apenas hacía un par de días por su jubilación, y el cual utilizaba para sus gastos del mes. Sin ningún tipo de remordimiento, los tres ladrones tomaron el dinero, junto con otros elementos de valor y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Ya sin la presencia de sus captores, el damnificado dio aviso de inmediato a la Policía, por lo que un móvil de la Fuerza arribó a la escena, junto con una ambulancia del SAME. Los médicos que lo atendieron le realizaron las respectivas curaciones y luego constataron que el anciano había sufrido un par de golpes, pero que sus heridas no ponían en riesgo su vida.

Cabe mencionar que hasta el cierre de esta edición no había pistas sobre el paradero ni la identidad de los autores del hecho, por lo que continuaban siendo intensamente buscados.

Por el acto, tomó intervención la comisaría Octava, con jurisdicción en la zona, y el Unidad Funcional de Instrucción número 11, calificándose el episodio como robo calificado.

Asimismo, un grupo de miembros de la Científica trabaja en el lugar del hecho para recabar pistas que puedan ser de utilidad para resolver el caso. “Se están analizando los registros fílmicos tanto de las cámaras de seguridad de la vía pública, como de las casas y negocios de las inmediaciones”, detalló un vocero consultado, quien además agregó que se están realizando tareas de entrevista puerta a puerta para encontrar testigos de los eventos ocurridos.