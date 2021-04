Tensión en San Carlos: aterrizó una avioneta de emergencia

Momentos de sorpresa y tensión se vivieron esta mañana en un sector del barrio de San Carlos tras el aterrizaje de emergencia de una avioneta, aunque por fortuna no hubo que lamentar víctimas fatales ni tampoco heridos.

La avioneta salió de Morón y trasladaba a un grupo de investigadores que venía a La Plata. Según el plan de vuelo, iba a aterrizar en el aeropuerto de Barrio Aeropuerto pero un desperfecto técnico obligó a Gonzalo, el piloto del avión, a realizar un aterrizaje de emergencia.

"Apareció la falla, no es común pero son cosas que pasan", declaró en exclusiva para este medio Gonzalo, el piloto del avión de 20 años, "Aprendí a volar en la escuela de vuelo de Corrientes y gracias al entrenamiento pude resolver la situación de hoy".

Según explicó no había turbulencias y el clima estaba perfecto para volar. "Ví el campo, me costó encontrar lugar entre tanta ciudad pero lo ví y no lo dudé", concluyó.

El descampado del aterrizaje se encuentra en 155 y 46. Las dos personas que iban a bordo se encuentran en buen estado de salud, pese al miedo por el que tuvieron que pasar. En estos momentos se está llevando a cabo un operativo en el lugar.