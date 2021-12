Tragedia en Romero: murió un fisicoculturista en un accidente

Hay conmoción en la región por la muerte del fisicoculturista, Marcelo Encinas, en 520 entre 173 y 174. La víctima de 57 años, perdió el control de su moto y terminó impactando contra una rambla durante la madrugada del martes.

Encinas era reconocido y muy querido en la región, dedicándose toda su vida al deporte. Además uno de sus alumnos lo despidió con enorme tristeza: "Que feo es despertar y recibir esa mala noticia!! Mi amigo, mi entrenador, mi maestro de cada preparación, las cosas que me enseñaste y que me dijiste 'guardalas para vos'. Sos y serás ese amigo que me dio la vida de los fierros, humilde, siempre al pie del cañón cuando te necesitaba", señaló.