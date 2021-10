Trasladan a Ignacio Pardo para declarar en la causa del naufragio

El exsaxofonista de Los Fabulosos Cadillacs Ignacio Pardo, quien el pasado viernes fue rescatado en el Río de la Plata junto a un amigo tras naufragar la embarcación en la que presuntamente navegaban junto a otro hombre que murió ahogado y junto a quien se halló un bolso con 37 kilos de cocaína, fue dado de alta hoy y trasladado a los tribunales de La Plata para ser indagado en el marco de una causa por infracción a la ley de drogas.

Su abogado defensor, Juan Manuel Casolati, informó hoy a Télam que Pardo, conocido como "Naco Goldfinger", recibió esta mañana el alta médica del hospital Larraín, de Berisso, por lo que fue trasladado por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) al Juzgado Federal 3 de La Plata para ser indagado por infracción a la ley 23.737, de drogas, en el marco de la cual está detenido.

Casolati aseguró que pudo tener un breve contacto con su asistido y que lo notó "aún abrumado por la situación que atravesó" de estar "seis horas y media en el agua, a la deriva y con miedo a morir".

"No falleció por casualidad, le pasaban barcos enormes por al lado, estaba oscuro, sobrevivió por su esfuerzo, había momentos en que se hundía y volvía a agarrarse", comentó el letrado.

Sobre su estado actual, el defensor dijo que si bien clínicamente el médico le dio el alta, él en lo personal no está seguro de que esté en condiciones de declarar y de explicar las cosas con claridad, ya que ante sus consultas respondió con "distintas versiones y contradicciones" producto de ese estado.

"Lo único que me dijo es ´no tengo nada que ver con drogas, no llevo droga a nadie, no consumo drogas', así que quiero habar bien con él, con tranquilidad, antes de la indagatoria", agregó.

Al igual que "Naco", su amigo Gastón Minini, junto a quien fue rescatado de las aguas, también permanece detenido y, tras ser dado de alta hoy, fue llevado a los tribunales platenses para ser indagado.

Su abogado, Carlos Broitman, dijo a Télam que Minini está "bajo un shock post traumático producto de lo vivido"."Se lo hice saber al juez y le pedí que intervenga el Cuerpo Médico Forense para que determine si está o no en condiciones de declarar. Igualmente, en pos de colaborar con la búsqueda de la verdad en esta cuestión, estoy yendo a La Plata para verlo y tomar contacto con lo que está en la causa y las hipótesis que maneja el juzgado", agregó el letrado, quien dijo por el estado en el que vio a Manini no puede valorar "absolutamente nada" de lo que dijo.

Pardo y Manini fueron rescatados de la aguas del río el pasado viernes, en la misma zona donde se halló mas tarde el cuerpo de un tercer hombre, Carlos Camaratta, quien que falleció como consecuencia de una "asfixia por sumersión".

También en el río fue encontrado un bolso negro con 34 panes de cocaína, por un total de 37 kilos, con la cara del narco mexicano Félix Gallardo, más conocido en su país como "El Jefe de Jefes" o "El Zar de la droga".

El juez indagará a ambos detenidos posiblemente por el delito de transporte de cocaína, ya que la sospecha de los investigadores es que la droga era cruzada a Uruguay en una embarcación deportiva que fue cargada en un camping de Punta Lara y que tras el naufragio no fue hallada.

Si bien ayer el abogado Casolati dijo que que Pardo y Minini le dijeron que se habían encontrado en un camping de Vicente López para salir a pescar y que durante la tarde quedaron en medio del temporal de viento que los llevó hacia el sur, donde finalmente naufragaron, hoy el letrado puso en duda esa versión en base al estado de confusión en el que dijo que encontró a "Naco".

Pardo, el exsaxofonista de "Los Fabulosos Cadillacs", se hizo conocido en el ambiente delictivo en 2015, cuando fue detenido por una serie de robos a countries y fue condenado a 8 años de prisión por un tribunal oral de San Isidro.

Además, quedó imputado en otra causa que lo investiga por planear el asesinato del fiscal Patricio Ferrari, quien lo había llevado a la cárcel en la primera investigación.

El año pasado, el 30 de junio, en medio de la pandemia por el coronavirus, un juez de Ejecución le otorgó el beneficio de la libertad asistida, por lo que fue excarcelado.