Un exjugador de la Liga Platense se encadenó en la Municipalidad

Un exjugador de la Liga Platense se encadenó este mediodía en las puertas de la Municipalidad de La Plata, para reclamar que le devuelvan su trabajo, ya que acusa una difícil situación económica.

Se trata de Pablo Di Cursi, exjugador de Romerense. “Dos chicos cagados de hambre hace tres días, que me devuelvan mi trabajo”, señaló.

Y enfatizó: “Yo quiero volver a trabajar, no quiero salir a robar… no quiero que me den 10.000 pesos”.

Por último, mientras mostraba las facturas del agua y la luz, aseguró: “Me sacaron el medidor, me lo arrancaron, me llevaron el medidor de gas también. Pido trabajar, ¿cuesta mucho pedir trabajar en Argentina?”.