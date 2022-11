Un joven apareció ahorcado en un puente de Meridiano V

Tenía 13 años, su madre la obligaba a tener sexo con un hombre para no pagar el alquiler y se suicidó dejando un video

Sasha vivió un calvario toda su vida debido a que sus padres, de acuerdo al testimonio de amigos y vecinos, la hacían tener sexo para no pagar el alquiler. Antes de suicidarse grabó un video: "Me quitaron la vida, me la arrebataron" escribió.