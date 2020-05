Un jubilado le disparó con una escopeta a un carnicero y luego lo atacó con una cuchilla

Un brote psicótico, una pelea de vieja data o ambos motivos. En torno a esas hipótesis giran las investigaciones por el accionar de un jubilado de 74 años que le disparó un escopetazo a un carnicero en su local de barrio Aeropuerto, para después atacarlo con una cuchilla y provocarle lesiones cortantes en la cabeza. El hecho, que se registró en las últimas horas, causó gran conmoción en la zona y, pese a la gravedad del asunto, el implicado no quedó arrestado.

Fuentes policiales indicaron que todo se inició cerca de las 20 horas del sábado en el local emplazado en la esquina de 7 y 604, cuando la víctima, identificada como Rubén Edgardo Guerra (44), se encontraba trabajando como de costumbre. Entonces entró el hombre mayor, vecino del lugar, manipulando una escopeta de doble caño calibre 16. Lo amenazó y lo increpó, pero la acción no se quedaría en palabras sino que ascendería a actos concretos.

Cuando el septuagenario terminó de decir lo que tenía que decir, apuntó con el arma y disparó, aunque por fortuna el proyectil no dio en el blanco, ni hubo que lamentar ninguna otra víctima. Asimismo, viendo que el panorama se tornaba oscuro, el propietario del lugar reaccionó y se trenzó en una lucha con la otra parte. En ella, Guerra le logró quitar la escopeta, pero de inmediato su agresor tomó una cuchilla que allí encontró y embistió nuevamente.

A un psiquiátrico

El atacante, fuera de sí, le aplicó varios golpes en la cabeza a la víctima, abriéndosela, y hubiese continuado con su plan criminal si es que el damnificado no se defendía, de la manera que podía. Pudo quitarle el arma blanca, no sin lastimarse las manos, y acción seguida el jubilado decidió marcharse, sin llevarse siquiera la escopeta.

Tras un llamado al 911, agentes del destacamento Aeropuerto se hicieron presentes y se entrevistaron con la víctima, quien contó lo que había sucedido y admitió tener una mala relación desde hacía tiempo con el implicado. Guerra fue asistido por los profesionales de la salud, que arribaron en una ambulancia del SAME, y corroboraron que las heridas no revestían de gravedad, por lo que no fue necesario internarlo. “Fueron cortes en el cuero cabelludo y en las manos, pero sin profundidad”, resumieron.

Peritos de la Policía Científica se acercaron a la escena e incautaron las armas empleadas, que deberán ser sometidas a los estudios químicos de rigor. La escopeta, se supo, era de marca Dama, sin número visible, y poseía un cartucho detonado y otro intacto. También secuestrados para las posteriores pericias legales.

El responsable de la salvaje agresión fue capturado minutos después en su casa y, por orden de la fiscalía penal en turno, deberá someterse a un reconocimiento médico legal, además de ser evaluado en una guardia psiquiátrica para determinar su condición mental.

Por el momento, el atacante se encuentra en libertad y bajo el cuidado de un familiar. Se abrieron causas penales en su contra por los delitos de “abuso de arma, amenazas agravadas y lesiones”.