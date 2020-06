Un vecino de La Plata fue diagnosicado con COVID-19 y teme morir en su casa

Un vecino de La Plata tiene coronavirus y tiene miedo de morirse en su casa. Se trata de Osvaldo Nievas, quien vive en 521 entre 117 y 118 y se encuentra aislado en su domicilio a raíz del resultado positivo del test de COVID-19.

Fue atendido en el Hospital Gutiérrez, ante síntomas de un posible cuadro de COVID-19, y este martes, finalmente, obtuvo el resultado positivo del hisopado.

Los expertos le recomendaron que cumpla con el aislamiento de catorce días en su hogar.

Desde la Municipalidad de La Plata, ayer a la tarde realizaron el respectivo operativo de prevención y desinfección en el barrio El Churrasco, para evitar situaciones de contagio.

Sin embargo, Osvaldo denuncia el abandono que sufrió por parte de su lugar de trabajo: "Trabajo en el Mercado Regional de La Plata. Y quieren decir que me contagié en otro lado, pero no es así", dijo en diálogo con la RED92. Además, hizo hincapié en la falta de empatía y cuidado por parte de sus empleadores.

Cabe recordar que las autoridades argumentan que como Osvaldo desempeña sus tareas en el horario nocturno, "su contagio debe haberse dado por fuera de las instalaciones, ya que mantiene contacto con pocas personas en el lugar".

A lo que él respondió: "Es todo mentira. Durante ese momento del día es cuando más gente concurre a comprar".

Sobre su estado físico, relató: "Desde que empecé con esto, tuve dolor de cabeza, de nuca. Es un dolor constante. No se aguanta". Y agregó: "Solo estoy tomando Paracetamol cada 8 horas. Pero no me hace nada. La fiebre está constantemente".

Por otra parte, comrntó que, hasta el momento no fue internado porque desde el Hospital Gutierrez le dieron la posibilidad de quedarse en su domicilio a causa de su edad.

"Ayer a la noche me sentía bastante bien. La vengo sobrellevando con dolores", sostuvo.