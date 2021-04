Una avioneta debió aterrizar de emergencia en un descampado

Momentos de tensión, confusión y profundo temor se vivieron ayer a la mañana en un sector del barrio de San Carlos cuando, de manera intempestiva, aterrizó de emergencia una avioneta en un descampado del lugar, con dos tripulantes a bordo. Por fortuna, las fuentes policiales consultadas indicaron que ambos se encuentran en buen estado de salud y que tampoco hubo que lamentar herido civil alguno.



Los vecinos de la zona vieron con una creciente incertidumbre cómo una pequeña aeronave, de color blanca y azul, matricula LV-GDK y con capacidad para dos personas, empezó a perder vuelo de manera gradual, a la vez que volaba con ciertos inconvenientes. Poco después, su piloto no tuvo otra alternativa que ensayar un repentino aterrizaje, y terminó haciéndolo sobre un sector ubicado a la altura de las calles 47 entre 155 y 156, alrededor de las 8.



Llamados al 911 alertaron a las fuerzas de seguridad platenses, haciéndose presentes al cabo de un rato los numerarios de la comisaría Decimocuarta. Allí constataron la denuncia, se entrevistaron con quien guiaba la nave y se enteraron, de dicha manera, de los detalles del suceso. Como cuestión de rutina, los uniformados ingresaron al vehículo en busca de elementos de interés, pero no hallaron nada fuera de lo común, como tampoco a simple vista en el exterior.



Diálogo exclusivo



“Tenemos certificado que se trasladaban desde el aeropuerto de Morón hacia el de la ciudad de La Plata, cuando entonces sufrieron desperfectos mecánicos en el motor y tuvieron que practicar un aterrizaje forzoso”, le contó a Trama Urbana un portavoz.



Se convocó a la escena a un comisario inspector, jefe del aeródromo, y también al jefe de área de fiscalización número 7 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y ellos detallaron que deberá intervenir la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil para determinar los motivos del desperfecto.



A su vez, se le notificó del incidente a la UFI penal en turno n°5

de nuestra ciudad, donde se abrió un expediente por “averiguación de ilícito”.



En diálogo con este multimedio, el piloto, de apenas 20 años y con tres ya de experiencia, narró que “el clima estaba calmo, no había turbulencias y apareció la falla, cosas que no son comunes pero pasan. Me costó encontrar el campo entre tanta ciudad, pero se pudo solucionar la emergencia, como nos dicen en la instrucción. Es una de las profesiones más seguras del mundo”.