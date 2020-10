Violenta entradera a plena luz del día en Barrio Hipódromo

En pleno Barrio Hipódromo, este jueves 1 de octubre, a las 14 horas, ocurrió una violenta entradera en 115 entre 33 y 34, donde por suerte, fueron maniatados, pero sufrieron golpes. Tras reducir a los integrantes de la familia, se llevaron algunos objetos personales

Los vecinos están modo de alerta y mostraron su nerviosismo por esta situación a plena luz del día: “Hace 30 y pico de años vivo acá”, explicó un hombre del barrio.

“Me enteré ahora, me llamó un vecino y me preguntó si sabía algo. Pero no sinceramente, ha sido muy rápido porque no vimos a nadie. A parte, conozco a la familia, conozco a todos”, concluyó.