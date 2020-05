Violenta entradera a una anciana de 87 años en Tolosa

En lo que resulta al menos el quinto caso similar en cuatro días, una anciana de 87 años sufrió un violento robo durante la mañana de ayer en el barrio de Tolosa. Fue interceptada en su vivienda por una mujer de 38 años que se había ofrecido a barrer las hojas de la vereda a cambio de dinero, pero al ingresar a la propiedad, la maniató y la golpeó.



El salvaje ataque sucedió en las calles 529 entre 118 y 119 y, según denunció la víctima, pudo divisar que la sospechosa estaba vestida con la ropa de trabajo de las cooperativas municipales que barren la vereda. Insólitamente, la delincuente estaba acompañada por su hijo menor de 12 años quien presenció el hecho delictivo.



Cabe mencionar que la anciana se encontraba sola en su hogar cuando fue sorprendida por la atacante, que le había pedido permiso para ir al baño porque estaba embarazada. Una vez adentro, la golpeó en el rostro y en la cabeza, la ató a una silla, le robó 250 pesos y un paquete de fideos.

Una modalidad que se repite



El asalto a la octogenaria es al menos el quinto episodio de similares características en los últimos cuatro días, donde los jubilados son víctimas de brutales ataques por parte de delincuentes.



En este caso, producto de los golpes recibidos, la mujer mayor debió ser asistida por una ambulancia del SAME, aunque afortunadamente como las lesiones no revestían demasiada gravedad no fue necesario trasladarla a un centro de salud.



La agresora fue detenida y enfrenta cargos por robo y lesiones, mientras que el menor fue puesto a resguardo por Niñez municipal. Intervino la comisaría Sexta, con jurisdicción en la zona y la causa recayó en la Fiscalía 6.