Violenta entradera en el Barrio La Cumbre

Otro hecho delictivo en nuestra ciudad ocurrió precisamente en el barrio La Cumbre, donde con una violenta entradera, los malhechores se hicieron de 4 teléfonos, 2 de los cuales eran iPhone, y más de 20 mil pesos en efectivo.

El hecho fue en 136 entre 530 y 531, minutos después de las 8 de la mañana de este martes 2 de marzo, cuando actuaron 4 delincuentes e irrumpieron la tranquilidad del barrio.

“El barrio aparentemente era tranquilo, pero como ahora como en todas partes, se ha puesto bastante difícil. Yo después de las 6 de la tarde, no salgo a hacer un mandado”, dijo una vecina de 20 años en el barrio.

“Era un barrio re tranquilo, yo hoy estoy jubilada. Yo no he visto (robos), pero sí los he escuchado, se ha puesto ahora a lo último bastante complicado”, concluyó la entrevistada.