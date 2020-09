Violenta entradera en la zona de la Vieja Estación

Dos ladrones cometieron una violenta entradera esta mañana en una casa donde también funciona un negocio, ubicada en el barrio de la Vieja Estación. La víctima, indignada, pidió mayor seguridad.

Leandro, el damnificado, contó todo se inició a las 8.30 en su vivienda de 71 entre 13 y 14, cuando se disponía a poner en funcionamiento el local de artículos de limpieza que funciona en el garaje. Un hampón se le apareció de la nada, lo apuntó en el pecho y lo obligó a entrar de nuevo al inmueble.

“Tenía un 38, me apuntó y me dijo ‘callate, metete adentro y quedate quieto’”, le contó a la RED 92 el damnificado, quien detalló que había un segundo ladrón que se mantenía detrás y no pudo ver si estaba armado.

Ya dentro de la propiedad, lo encerraron en el baño y se dedicaron a recorrer las instalaciones. “Se llevaron lo que había, como una cadenita de oro de mi señora. En la mesita de luz había algo de plata y en la caja del negocio había unos dos mil pesos”, enumeró, y agregó que también le quitaron una caja fuerte en cuyo interior guardaba $20.000 y el efectivo que tenía para pagar una escritura.

Consumado el ilícito, se los cacos se dieron a al fuga y hasta el momento permanecen en la clandestinidad.