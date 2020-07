Violento choque en diagonal 73 y 33

Un motociclista resultó con heridas de consideración luego de ser atropellado por un automóvil en la intersección de diagonal 73 y calle 33. Cabe mencionar que toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.

Según puede verse en la filmación, un Fiat Palio transitaba por la diagonal en dirección al Parque Alberti, cuando al momento de llegar al cruce con calle 33 intentó doblar y fue en ese momento en el que embistió al conductor de la motocicleta, el cual salió despedido y terminó cayendo sobre la cinta asfáltica.

Al observar lo sucedido, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) dieron aviso al 911 y se hicieron presentes agentes policiales y una ambulancia del SAME, cuyos profesionales atendieron al herido, para luego retirarse.

Tras realizarle las correspondientes curaciones, constataron que su vida no corría peligro y que no era necesario su traslado a un centro de salud.

Por su parte, otro violento accidente ocurrió ayer también en Villa Elisa, cuando dos autos chocaron y uno de ellos terminó en el frente de una casa. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, y ambos rodados fueron luego retirados del lugar.