Violento robo contra un camionero en Ensenada

Dos hombres cometieron ayer a la mañana un violento robo en Ensenada contra un camionero, a quien le quitaron dinero en efectivo y la llave del vehículo, entre otros elementos de valor.

Fuentes policiales indicaron que la víctima, de nombre Damián y domiciliada en Avellaneda, circulaba a bordo del rodado de gran porte, de la empresa Lami Plas y con membranas en su interior, cuando entonces fue sorprendido y abordado por los hampones, en 530 entre 123 y 124, alrededor de las 8 de la mañana.

Los cacos descendieron del auto Suzuki Fun de color rojo en el que iban, lo apuntaron con armas de fuego y lo obligaron a bajar del camión.

Tras ese paso, lo encañonaron y le pidieron su billetera, celular, anillos y todo material de interés que llevara consigo. El damnificado, quien nunca se resistió, obedeció y les dio todo lo que le reclamaron.

“Perdió dinero en efectivo, cuya cifra todavía desconocemos y estamos analizando, y las llaves de ignición del camión, entre otras cosas”, admitió ante Trama Urbana un jefe de la fuerza. Sin embargo, los malvivientes no se llevaron el vehículo y se fueron con el coche en el que llegaron. “Creemos que le quitaron solo las llaves para que no pudiera pedir ayuda inmediata, para dejarlo aislado”, teorizó un pesquisa, quien añadió que el camionero no sufrió “lesión de ningún tipo, ya que no lo golpearon. Al menos, denunció eso”.

Shock

Cuando se recuperó del shock, la víctima logró solicitar auxilio y pronto se hicieron presentes agentes del Comando de Patrullas de Ensenada y también numerarios de la comisaría Tercera de El Dique, con jurisdicción en la zona.

Lo primero que hicieron los uniformados fue recorrer el área para localizar alguna cámara de seguridad en la que pudiera haber quedado registrado el accionar delictivo, así como también se pusieron en búsqueda de testigos. Hasta el cierre de esta edición no se habían producido novedades al respecto y los autores del ilícito se mantenían prófugos. “No tenemos muchas pistas para dar con ellos”, se lamentó un portavoz, para después aclarar: “Es posible que los atacantes lo hayan estado esperando. Tal vez sabían su recorrido y no se trató de algo al voleo”.

Por lo pronto, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción en turno número 7 de Virginia Bravo, que caratuló la causa como “robo calificado por el empleo de arma de fuego”.