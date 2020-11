Zapatería cierra sus puertas tras sufrir dos robos en 48 hs

La dueña de una zapatería de Villa Ponsati decidió abandonar el negocio y residir el contrato de alquiler luego de haber sufrido dos robos en una semana.

Los vecinos de la zona habían organizado una marcha hasta la comisaría local días atrás en reclamo de la ola de inseguridad que sufren día a día. Sin embargo, pese al pedido de los vecinos, la inseguridad no dio tregua y ahora una fuente de trabajo de la zona debe cerrar sus puertas.

El hecho ocurrió en dos madrugadas sucesivas, la primera donde los delincuentes dejaron la persiana preparada, la dueña de la zapatería trabó la entrada pero eso no fue suficiente, la noche siguiente se llevaron todo lo que pudieron.

"Fueron adolescentes porque entraron por un ventiluz en el que una persona adulta no pasa", afirmó la empleada.

Por otra parte, la dueña un puesto de diarios señalo que “nos quisieron entrar pero de acá no se pueden robar nada”, afirmó, “no tiene sentido que nos roben, si no sos del puesto no podes vender”, aseguró.

La zona es una verdadera tierra de nadie, varios negocios fueron víctimas de intentos de entraderas y señalan a un grupo de menores de edad como los responsables, mientras tanto las autoridades no dan respuesta.