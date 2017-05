Gracias a Brasil el dólar mayorista alcanzó su récord en el año

El dólar minorista retrocedía hoy 9 centavos y operaba a 16,18 en la apertura de la rueda, luego de ganar 27 centavos ayer por el efecto contagio de la crisis brasileña.

El dólar mayorista mostraba un comportamiento similar al bajar 16 centavos en el MULC y se vendía a 15,86, luego de superar los $ 16 ayer producto de la crisis política desatada en Brasil.

El dólar Banco Nación (BNA) operaba a $ 16,10, mientras que el dólar blue cotizaba a $ 16,16.

Ayer, el dólar trepó 37 centavos y saltó 2,5% producto de la crisis política que se desató en Brasil. Tras once ruedas consecutivas en las que compró u$s 100 millones diarios no hizo compras para no profundizar la caída del peso.

Compras de la banca oficial que aparecieron sobre el final de la rueda, evitaron que la baja del dólar minorista fuera mayor y hasta impulsaron al mayorista que cerró 5 centavos arriba en el MULC, con lo que marcó su récord en 2017.

Así, el dólar en bancos y casas de cambio -que llegó a tocar un piso de $ 16,14- terminó la rueda a $ 16,22 lo que representa una caída de 5 centavos respecto del cierre de ayer, día en que la crisis brasileña lo hizo saltar casi 40 centavos.

En la plaza mayorista, la intervención de la banca pública en el mercado de cambios hizo que la divisa, que llegó a tocar los $ 15,85 a media rueda, cerrara con una ganancia de 5 centavos a $ 16,05, su techo para este año. Esto representa además una suba de 61 centavos en el MULC respecto del viernes pasado

El dólar Banco Nación (BNA) cerró por su parte a $ 16,20, mientras que el dólar blue cotizaba a $ 16,11.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 596.126 millones, mientras que en futuros MAE se negociaron u$s 5,9 millones,

