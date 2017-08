Llevó más de 60 balas a un colegio de Ensenada

Un alumno de primaria las repartió entre sus compañeros. Gran alarma de los padres, quienes se reunieron con la directora de la institución

La comunidad educativa de la escuela nº 2 de Ensenada se encuentra conmocionada a raíz de la sorpresa que vivió cuando sus hijos volvieron del colegio el martes pasado. Esa tarde, varios de los alumnos de esa institución regresaron a sus respectivos hogares con una gran cantidad de balas y vainas servidas que habían sido repartidas por un alumno de primaria.

Sofía, la madre de dos chicos que concurren al colegio emplazado en calle Almafuerte e Italia, se comunicó con diario Hoy para contar el grave suceso: “Tengo una nena y un nene que asisten a ese establecimiento. A él, un compañero de su curso le dio como diez balas a la salida de la escuela. Le dijo que se las había dado otro chico, que las estaba repartiendo por todos lados”.

En tanto, la hija de la mujer se asustó y decidió no tomarlas. “Ella estaba en el transporte escolar, de regreso a casa, y no las agarró. El conductor del micro empezó a escuchar un murmullo, paró el vehículo y fue a ver de qué se trataba. Entonces descubrió lo que estaba pasando y terminó sacándole más de 55 balas a un chico. Fue una locura, algo muy peligroso”, explicó la madre de los dos alumnos de la institución.

El paso siguiente de la preocupada mujer fue pedir explicaciones en el centro educativo. “Mi marido fue a hablar con la directora junto con otros padres y le hicieron firmar un acta. Ella los hizo pasar de a uno pero no dio respuestas que nos dejen tranquilos. Dijo que fue una travesura, que no pasaba nada, pero no nos quiso decir quién era el padre del chico que llevó los proyectiles ni dónde vive”, contó la madre.

“No vamos a mandar a los nenes”

Tras el descubrimiento, los padres averiguaron detalles de la familia del menor, que también vive en Ensenada. “Nos dijeron que sus padres juntan basura y que haciendo eso se encontraron las balas, que su madre las tiró pero el nene las agarró y las repartió en el colegio. Para no­sotros es muy grave y queremos hablar con el gabinete. Mañana (por hoy) vamos a ir a dialogar otra vez con la directora para que nos dé una solución, porque hay muchos padres que no quieren enviar a sus hijos por miedo. Yo a los míos no los voy a mandar”, afirmó la mujer.

Este episodio se da en el contexto del drama suscitado hace una semana en el Colegio Nacional, donde una adolescente de 15 años se disparó en la cabeza frente a sus compañeros y su profesora, dentro del aula, falleciendo días después tras haber agonizado.