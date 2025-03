El día que Benja Domínguez presagió su llegada a la Selección Argentina

Los sueños están para cumplirse, es una ley máxima de la vida que mantiene el fuego sagrado de cualquier ser humano, y los deportistas no son la excepción. Benjamín Domínguez empezó a jugar de muy chico en los clubes del barrio, Siglo XXI y Comunidad Rural. Con esfuerzo y sacrificio (personal y familiar), el joven categoría 2003 llegó a Gimnasia en 2018, sin imaginar lo que llegaría después.

En la temporada 2021 fue figura y goleador de la Reserva dirigida por Chirola Romero, y llamó la atención de Néstor Gorosito. Justamente Pipo fue quien lo hizo debutar, cuando ingresó en la segunda parte en el Bosque en una goleada sobre Talleres por 5-2.

Benji tuvo su primera pretemporada con el plantel de primera en el verano de 2022 en Mar del Plata, donde atendió a diario Hoy y contó su sueño de Selección Argentina. Tres años más tarde, el Pibe Lobo fue preseleccionado por Lionel Scaloni para jugar en las Eliminatorias Sudamericanas, ni más ni menos que frente a Uruguay y Brasil.

En aquella charla con este medio, Domínguez contó los minutos previos al debut: “El día que me tocó debutar, Pipo me preguntó si tenía miedo y le dije que no. Ahí me dijo que hiciera lo que sé hacer, frenar en el momento justo para después acelerar y encarar. Me da mucha confianza y me siento muy cómodo con el lugar que me dio”.

También le dejó un mensaje con promesa incluida a los hinchas del Lobo, que con el paso del tiempo sin dudas cumplió: “Al hincha le digo que, cada vez que entre a la cancha, voy a dejar todo por la camiseta. Y que ojalá pueda darle muchas alegrías”.