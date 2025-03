Estudiantes perdió ante el Halcón y se despidió del invicto

Defensa y Justicia se quedó con el invicto de Estudiantes al imponerse por 1-0 en un juego correspondiente a la fecha 9 del Apertura 2025, un duelo trascendental entre dos de los animadores de la Zona A que terminó en manos del Halcón gracias al agónico cabezazo de Gastón Togni para que los tres puntos permanezcan en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

El Pincha apostó por la jerarquía de Guido Carrillo para ir en busca del gol, la visión de Tiago Palacios, los remates de media distancia de Ezequiel Piovi y el equilibrio de Santiago Ascacibar. Naturalmente, la decisión de Eduardo Domínguez de incluir a Cristian Medina entre los hombres dedicados a generar peligro en la zona defendida por Enrique Bologna no brindó los resultados deseados, dado que al ex Boca se lo notó incómodo en un sector que no estaba acostumbrado. Y la cantidad de veces que quedó en fuera de juego fue una muestra de ello.

Se vivió un encuentro de gran ritmo e intensidad donde brillaron por su ausencia las ocasiones de riesgo por parte de los protagonistas, situación que desembocó en un final donde aquel que ajustase la mira lograría quedarse con la victoria y ese fue el elenco que comanda Pablo De Muner.

Pese a que el Pincha logró iniciar el pleito más cerca a la portería que defiende Enrique Bologna, con una nueva sólida actuación de Tiago Palacios en sus primeros minutos, con el correr de las agujas del reloj del primer tiempo el Halcón emparejó las acciones sino que terminó con ocasiones de romper la paridad.

La etapa complementaria estuvo lejos de los puntos altos que vivieron en los primeros 45 minutos y ello derivó en una meseta donde la historia parecía encaminarse a un empate sin goles, hasta la aparición de Togni a falta de cuatro minutos para alcanzar el tiempo cumplido. Alexis Soto envió un centro desde la banda izquierda que el ex-Independiente cambió por gol al aparecer como un centrodelantero nato y cabecear con tal potencia que logró vencer la resistencia de Mansilla, que debió emplear una gorra para el segundo tiempo debido al sol en sus ojos.

Esta derrota del Pincha, marca el final a su invicto en la temporada y le impide seguir en la cima junto a Tigre y Argentinos Juniors, al permanecer con 18 puntos en la cuarta posición del grupo (en caso de finalizar hoy la fase regular, enfrentándose a Riestra) y en lo que respecta al acumulado de la temporada y los dos grupos está quinto, también en zona de Sudamericana. En la próxima fecha, Estudiantes irá por la recuperación cuando reciba a Newell's (sábado 15/03, a las 18:30) en el estadio Uno Jorge Luis Hirschi.