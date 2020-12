Hugo Porta duro con la UAR: "Los jugadores pidieron disculpas y los dejaron solos"

La polémica con Los Pumas continúa, en un momento deportivo que era bueno. Tras no homenajear a Diego Maradona en el encuentro ante los All Blacks y la filtración de tweets discriminatorios, por parte de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, muchas fueron las críticas de todo el país. Hugo Porta, histórico número 10, le escribió una carta a la Unión Argentina de Rugby (UAR) y criticó la decisión de suspenderlos.

El actual presidente del club Banco Nación, remarcó que pese a las disculpas de los rugbiers, la federación los dejó solos: “Estos mensajes que fueron escritos hace 9 años son improcedentes e indefendibles, pero los que los escribieron pidieron disculpas, y la respuesta que recibieron a cambio fue suspenderlos y dejarlos solos al escarnio público. La dirigencia no sólo no se tomó un tiempo para analizar, pensar y consultar, sino que actuó de un modo que no se condice con lo que mamamos en nuestros clubes. Se hubiese evitado, también, las contramarchas desprolijas que alimentaron la tensión”.

Además responsabilizó a los dirigentes del no homenaje a Maradona y apartó a los jugadores: "Nada de eso fue culpa de los jugadores. La responsabilidad era de los dirigentes y fueron ellos los que decidieron que sólo se saliera a la cancha con un brazalete negro”. Por otro lado, afirmó que se debería elegir de diferente manera a la autoridades de la UAR.

“Es por eso que también propongo que pensemos nuevas formas de elegir a nuestra dirigencia. Lo más amplio y democrático es que cada uno de los más de 500 clubes que hay en el país tenga un voto y pueda ejercerlo, y no que lo decidan entre las Uniones. Debemos ser transparentes, discutir cómo se reparte el dinero y, claro, continuar y mejorar lo que se hizo bien. Es nuestra gran oportunidad", cerró.