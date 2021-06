Ricardo Zielinski: “No queremos traer por traer”

Ricardo Zielinski habló luego del primer turno de trabajo y analizó cómo viene la preparación del plantel. Al mismo tiempo, también se refirió a las complejidades del mercado de pases y aseguró: “No queremos traer por traer, buscamos levantar el nivel, jugadores que nos mejoren y hay que tener paciencia. Por ahora no encontramos la solución y está difícil la búsqueda”.

“Es un mercado de pases muy particular, hay 10 nombres que se los disputan todos pero la mayoría espera y elige irse al exterior. Estamos ampliando la búsqueda y estamos tratando de cerrar alguna llegada esta semana”, agregó. Tras ello, sostuvo: “Tenemos un muy buen plantel y siempre necesitamos un mejoramiento”.



Sobre la continuidad de Federico González, cuyo contrato vence el 30 de junio, señaló: “Es un jugador que sabe lo que pensamos pero evalúa propuestas y ya no depende de nosotros. Son días de definiciones”, mientras que sobre la salida de Lucas Rodríguez puntualizó: “Nosotros y el club queríamos que se quede pero él resolvió irse a México, consideró que era el mejor camino que podía tomar y lo respetamos. Para nosotros era un jugador importante”.



Al referirse a las necesidades del equipo, explicó: “Buscamos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, mejorar el tema de las terminaciones, el juego en los últimos metros, tener una mejor circulación de pelota, ser un equipo más corto. En líneas generales fuimos competitivos, no fuimos menos que nadie y lo que demostramos en defensa fue bueno”. El técnico amplió su visión sobre el mercado y dijo: “No creo que vengan muchos jugadores, nuestra intención también es darle espacio a muchos juveniles y que las incorporaciones mejoren el plantel”.

El nuevo Estudiantes



Enfocado en potenciar lo bueno y crecer, el Ruso apuntó: “El camino siempre es el mejoramiento. Ordenamos el equipo y tenemos que ser más cortos, tener más circulación de pelota. Estos partidos nos darán una realidad para ver dónde estamos parados. Todos los días la obligación es mejorar. Tenemos un proceso de pretemporada muy duro. Nos va a servir para evaluar y ver a todos los jugadores”.



“Estudiantes ha sido un equipo muy competitivo y estuvo a la altura, pero siempre nuestra obligación es que si llega algún jugador nos dé algo más. Tenemos un muy buen plantel y siempre necesitamos un mejoramiento”, cerró.