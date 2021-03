Suspendieron indefinidamente a un jugador de la NBA por insultos antisemitas

Meyers Leonard, pivot suplente de los Miami Heat de la NBA, fue suspendido de forma indefinida luego de referirse a otra persona con insultos sexistas, misóginos y antisemitas durante una partida de un videojuego transmitida en vivo en su canal de Twitch.

El streaming se realizó el pasado lunes 8 de marzo para promocionar el juego Call of Duty: Warzone. Durante el juego, mientras el competidor de Leonard lo atacaba, el basquetbolista pronunció toda clase de insultos sexistas y misóginos, antes de utilizar un término antisemita sumamente despectivo, acuñado a principios del siglo pasado para referirse a los inmigrantes judíos que llegaban a la isla de Ellis, en Nueva York.

Inmediatamente, los espectadores de la transmisión repudiaron el hecho y publicaron ese fragmento en redes sociales, que pronto se volvió viral. El vivo fue cortado abruptamente por Leonard cuando recibió un supuesto llamado urgente de su esposa. A los pocos minutos, el canal de Twitch del jugador fue eliminado.

“Miami Heat condena vehementemente el uso de cualquier forma de discurso de odio. Las palabras utilizadas por Meyers Leonard estuvieron mal, y no vamos a tolerar el discurso de odio de nadie asociado a nuestra franquicia. Escucharlo de un jugador de Miami Heat es especialmente decepcionante y dañino para todos los que trabajamos aquí, como también para la enorme comunidad del Sur de Florida, Miami Heat y todas las comunidades de la NBA. Meyers Leonard será separado del equipo por tiempo indefinido, y Miami Heat cooperará con la NBA para realizar las investigaciones que crean pertinentes”, expresó el equipo en un comunicado.

Por su parte, Leonard se disculpó en su cuenta de Instagram: "Lamento profundamente haber utilizado un insulto antisemita durante un livestream. Aunque no sabía lo que significaba la palabra en ese momento, mi ignorancia sobre su historia y lo ofensiva que es para la comunidad judía no es en absoluto una excusa y simplemente me equivoqué".