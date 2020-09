Cavani promueve el ballet de varones en Uruguay

Una gran acción realizó el delantero uruguayo, Edinson Cavani. El futbolista participó de un spot en apoyo al ballet masculino de Uruguay, con el fin de derribar muchos estereotipos. La iniciativa tuvo gran repercusión mundial, que fue organizada por la Escuela Nacional de Formación Artística del SODRE.

En el video, Cavani destaca la similitud del fútbol con la danza: "Los dos empiezan siendo un entretenimiento o un juego, pero a la larga se pueden transformar en una fuente de trabajo o en una carrera que se puede prolongar de muchas maneras". Las imágenes muestran al delantero ingresando a un teatro y también realizando algunos movimientos de danza, junto a los bailarines.

"En el mundo hay un reconocimiento cada vez más grande para el ballet uruguayo y eso le abren muchas posibilidades a nuestros bailarines. En la danza como en el fútbol, se pueden alcanzar los sueños. Lo más lindo que tiene un niño o una niña, es un sueño que alcanzar. Y nosotros, como adultos, tenemos que apoyarlos", destaca el jugador.

El spot busca romper estereotipos y romper con la brecha de género, ya que actualmente de los 440 alumnos que forman parte del ENFA, solo 102 son hombres. La directora ejecutiva del instituto, Natalia Sobrera, señala que esto no ha cambiado en los últimos años, ni siquiera en el tango. Además agregó que muchos varones no se suman a la danza, por no tener el apoyo de sus familias.

"Hay que trabajar esa construcción de género, para demostrar que la danza no conlleva un tema con la masculinidad y otras consideraciones que se hacen como estereotipos", señaló Sobrera ante la prensa. Además, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, felicitó la iniciativa y le escribió un mensaje al delantero en su cuenta de Twitter: "Gracias crack".