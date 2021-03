Durante la mañana de éste lunes en Montevideo, el presidente, Luís Lacalle Pou recibió la vacuna contra el coronavirus y lo anunció en su cuenta de Twitter.

"Gracias por el profesionalismo y la dedicación a todo el equipo de vacunadores del país. #UruguaySeVacuna", publicó.

La vacuna con la cual fue inoculado, es la china Sinovac, en el Hospital Maciel, donde también se aplicará la segunda dosis el próximo 26 de abril.

A su vez, el mandatario felicitó a las autoridades sanitarias por el excelente trabajo en la organización del proceso de vacunación.

Al salir del hospital, aclaró que no va a haber un confinamiento estricto, pese al aumento exponencial de los casos de coronavirus. "El gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si ese es el final de todo el camino, no va a haber cuarentena obligatoria", cerró.

Uruguay ya acumula cerca de 511.000 personas que se inocularon contra el COVID-19. Hoy lo harán más de 37.000 y a partir de mañana se esperan casi 168.000 personas más, según los datos informados por el Monitor de Datos de Vacunación de COVID-19, del Ministerio de Salud Pública (MSP).