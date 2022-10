Obispo uruguayo criticó a Tini: "¿Han escuchado las letras de esta chiquilina?"

El obispo emérito de Minas, Jaime Fuentes, salió al cruce este martes del contenido de las canciones de la reconocida artista Tini Stoessel, que días atrás colmó el Estadio Centenario, según informa Montevideo Portal.

A través de una grabación publicada en su canal de YouTube, fuentes comenzó recordando al Juan XXIII, pero reconoció que iba a dar un “salto triple mortal” y argumentó que iba a hablar de Tini porque le llamó “mucho la atención” el “extraordinario éxito” que tiene la cantante.

“Les confieso que yo sobre esta chiquilina había oído hablar y no me había preocupado de más. Vamos a entendernos, desde que era muy chica tiene un arrastre extraordinario y que todos los chiquilines [la siguen]. Genial, llenó el estadio”, comentó, y agregó que le “entró la curiosidad” las causas del éxito.

“¿Qué quieren que les diga? Sobre todo, me dirijo a los papás y a las mamás de las criaturas que llenaron el estadio. ¿Han visto algún video de esta chiquilina? ¿Tiene millones de seguidores, de visualizaciones, ustedes la han visto? ¿Han escuchado las letras?”, se preguntó, y repasó íntegra la letra de la canción “Triple T”.

Luego de narrar toda la canción, Fuentes apuntó: “Ustedes son padres y madres de familia seguramente no sabían, no escucharon, no prestaron atención a esto que acabo de leer de una canción de esta chiquilina. ¿Ustedes se dan cuenta lo que lleva consigo que sus hijos e hijas bailen al ritmo y con las letras de esto? ¿Son conscientes que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando en las cabecitas, corazón y conducta de sus propias hijas? ¿Son conscientes?”, cuestionó.

A continuación, se respondió a sí mismo negativamente y dijo que quiere pensar que los padres de los niños que fueron al concierto no lo conocen “por ignorancia”: “El que piense que esto es una pavada, pobre de ella”, indicó.

Finalmente, dijo que “así la cosa no funciona” y explicó que habló del tema porque “quería levantar la libre” porque no se puede explicar un éxito “tan notable de público” y que el “producto ofrecido sea este” y no decir nada.

“Le pido a la santísima Virgen que cuide a las niñas, que cuide a los niños, que cuide a los papás, que cuide a las mamás”, sostuvo, y cerró su oratoria rezando una oración.