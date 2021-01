Según Sinovac, se falsificaron los documentos de autorización para la distribución de las vacunas

A pesar de que el propio presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, había confirmado la adquisición de las vacunas de Sinovac, además de las de Pfizer, la empresa china, encargada de la fabricación de las vacunas anunció que se falsificaron y usaron ilegalmente documentos de autorización.

"Hemos observado que algunas empresas e individuos falsificaron y utilizaron ilegalmente documentos de autorización de Sinovac Biotech Co. Ltd. ("Sinovac Beijing) o Sinovac Life Sciences Co., Ltd ("Sinovac Life Sciences"), dos subsidiarias de Sinovac. Biotech Ltd. (“Sinovac”), informó la empresa.

La falsificación , según la empresa, consiste en que Sinovac Beijing o Sinovac Life Sciences, los autorizaron para ser distribuidores de la vacuna contra el COVID-19, denominada CoronaVac y los demás productos de vacunas en los mercados fuera de China.

Es por esto que la empresa aclaró que la vacuna CORONAVAC es desarrollada, fabricada y distribuida por Sinovac Life Sciences, mientras que Sinovac Beijing no participa en la distribución de la vacuna fuera de China.

"Ni Sinovac ni ninguna de sus subsidiarias han firmado nunca una carta de autorización o documentos similares para ninguna empresa o individuo dentro de China para autorizarlos a distribuir la vacuna Covid-19 CoronaVac® fuera de China", sentenciaron.