Uruguay confirmó 26 casos de la variante Delta

El Ministerio de Salud Pública de Uruguay anunció que detectó por primera vez en el territorio la temible variante Delta del coronavirus. Por tal motivo, el ministro Daniel Salinas brindó una conferencia de prensa donde dio más detalles.

"Pudimos confirmar el ingreso de tres variantes de preocupación al país", dijo el ministro Salinas, "de 86 muestras, 64 fueron catalogadas concretamente, dos corresponden a la variante Alfa (británica), una fue la variante andina, 14 corresponden a la variante Beta de Sudáfrica (en este caso se trató de tripulantes de un barco que solo dos necesitaron hospitalización y no tuvieron contacto con la población) y 26 de la variante Delta (en viajeros que respetaron la cuarentena)", detalló y confirmó que en todos los casos se trata de contagios importados descartando así la circulación comunitaria.

"El ingreso de la variante Delta tuvo cuatro vías de ingresos en tanto la variante Beta corresponde a embarcaciones de pesca y las de Reino Unido corresponden a un viajero y un camionero", precisó Salinas.

"Que importante es haber mantenido un grado de inmunización, la enorme mayoría de estos casos no estaban inmunizados o no lo estaban completamente", dijo y resaltó, "quienes tenían el esquema completo no necesitaron hospitalización".

"Todas las vacunas son efectivas contra todas las variantes de preocupación, sabíamos que iban a entrar", confesó. Los infectados entraron al país entre el 25 de junio y el 15 de julio.

"La situación está controlada", afirmó el ministro y por el momento descartó mayores restricciones. Por otra parte volvió a insistir que la vacunación "es el camino".