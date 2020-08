Polémica por la aglomeración de personas en una cervecería de Recoleta

Una cervecería del barrio de Recoleta fue multada por la Brigada de la Comuna 2 de la Policía de la Ciudad junto a personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) por no cumplir con el distanciamiento social.

En un operativo de prevención, los uniformados pudieron constatar una aglomeración de personas, sin barbijos tomando las bebidas en la puerta del local.

Las autoridades tomaron cartas en el asunto y multaron al negocio en las últimas horas por la violación del artículo 205 del Código Penal.

A su vez, las autoridades pudieron verificar que los papeles de la cervecería estaban en orden y se encontraba habilitada para operar bajo modalidad “take away”.

Por otra parte, el dueño de la cervecería hizo su descargo y comentó cómo fue la situación. Según su relato, el interior de la cervecería se encontraba vacío y el grupo de 14 personas estaba aglomerado en la vereda. Pese a pedirles que no se amontonaran, el grupo de jóvenes en la puerta no obedeció: "no podemos salir a decirle a la gente que no se amontone", dijo.

El negocio está habilitado para operar en la modalidad “take away”, pero el grupo de personas decidió quedarse en el lugar.

La responsabilidad individual es fundamental en la nueva estrategia que el gobierno adoptó para luchar contra el coronavirus.